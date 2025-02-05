Суд у США дозволив судити російський Сбербанк за фінансування бойовиків “ДНР”

Американський суд визнав, що Сбербанк РФ фінансував бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки» (ДНР), що дає змогу розглядати його як пособника терористів. У зв’язку з цим російський держбанк не може розраховувати на суверенний імунітет.

Як пише DW, таке рішення виніс суддя Джозеф Бьянко, тим самим відкривши можливість для судового розгляду проти найбільшого банку Росії. Позов подала сім’я американця, який загинув у катастрофі рейсу MH17 у 2014 році.

Судовий процес

Сім’я Квінна Шансмана, якому на момент загибелі було 18 років, подала позов у квітні 2019 року. Юнак летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, коли літак був збитий над Донбасом. Позивачі звинуватили Сбербанк у тому, що він використовував американську банківську систему для переказу коштів бойовикам «ДНР», створеної проросійськими силами 2014 року.

Сбербанк намагався оскаржити позов, посилаючись на свій статус державної організації, який нібито робить його непідсудним іноземним судам. Однак апеляційний суд Мангеттена ухвалив, що в цьому випадку принцип суверенного імунітету не застосовується.

Суддя Джозеф Б’янко пояснив, що перекази, здійснені Сбербанком, були «комерційною діяльністю», а тому не підпадають під захист Закону про імунітет іноземних держав (FSIA). Фактично банк здійснював фінансові операції через американську банківську систему на користь організації, яка визнана терористичною в Україні та перебуває під санкціями у США.

Спроби Сбербанку домогтися імунітету

На початку 2020 року російський уряд придбав контрольний пакет акцій Сбербанку у Центробанку РФ за рахунок коштів Фонду національного добробуту. У суді Сбербанк наполягав, що тепер він є державною структурою і, отже, непідсудний американським судам. Банк також стверджував, що його комерційна діяльність не є підставою для позбавлення імунітету, встановленого американським законодавством про боротьбу з тероризмом.

Однак суддя Б’янко наголосив, що саме FSIA регулює питання суверенного імунітету в цивільних справах, до яких належить позов сім’ї Шансман. Він також наголосив, що ухвалення аргументів Сбербанку фактично звело б нанівець намір Конгресу США створити широку правову базу для позовів проти організацій, що фінансують терористичну діяльність.

Адвокати сім’ї Шансман з юридичної фірми Jenner & Block привітали рішення суду, зазначивши, що Росія намагалася захистити Сбербанк від відповідальності, «стратегічно придбавши» його контрольний пакет.

Катастрофа MH17 і роль Росії

Пасажирський Boeing 777 компанії Malaysia Airlines було збито над Донецькою областю України 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб, включно з громадянами 17 країн, дві третини з яких були громадянами Нідерландів.

Міжнародне розслідування встановило, що літак був уражений ракетою «Бук», поставленою з Росії. Гаазький суд дійшов висновку, що «ДНР» у той період перебувала під повним контролем Москви. Винними у знищенні авіалайнера були визнані:

Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній полковник ФСБ, командувач бойовиками «ДНР», який запросив поставку «Бука»;

Сергій Дубінський – офіцер ГРУ, який відповідав за транспортування комплексу;

Леонід Харченко – бойовик «ДНР», який керував доставкою ЗРК.

Усіх трьох заочно засудили до довічного ув’язнення.