Спортивне харчування для жінок: корисні поради

Жіночий організм, на відміну від чоловічого, не схильний до активного жироспалювання та нарощування м’язів. Це штовхає жінок до виснажливих тренувань і дієт, які ненадовго дають результат, а потім вага повертається.

Спортивне харчування вирішує цю проблему: прискорює білковий обмін, сприяє розщепленню жирових відкладень і допомагає створити прекрасну фігуру без стресів та ефекту бумеранга.

Для жінок актуальні такі добавки:

амінокислоти — для витривалості;

L-карнітин — для прискорення спалювання жирових клітин та отримання з них енергії;

протеїни — для збереження м’язової тканини;

глютамін — для підтримання імунітету та підняття настрою;

вітамінно-мінеральні комплекси з вмістом вітамінів груп A, B, C та E, а також калію, магнію, селену, цинку.

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Наразі розглянемо категорії жіночого спортивного харчування докладніше.

Збільшення м’язової маси

Амінокислоти BCAA. Вони стимулюють зростання м’язів та жироспалювання, підвищують рівень енергії. Їх можна використовувати до, під час і після тренування. Жінкам також корисні добавки з вільними амінокислотами: глютаміном, гліцином, аргініном.

Протеїни. Завдання протеїнів — збільшувати м’язову масу, відновлювати організм після навантажень, поліпшувати метаболізм і зміцнювати імунітет.

Схуднення без проблем зі здоров’ям

Омега-3. Це важливі речовини для підтримання краси та здоров’я жінки, особливо під час інтенсивних навантажень та обмежень у харчуванні. Жирні кислоти борються з вільними радикалами, зменшують апетит і прискорюють спалювання жиру. Ще вони необхідні для гормонального балансу.

Хром, магній і кальцій. Мікроелементи підтримують здоровий стан волосся, шкіри та нігтів, позитивно впливають на імунну систему.

Активне спалювання жиру

Жироспалювачі прискорюють метаболізм, пригнічують тягу до їжі та перетворюють жир на енергію. Вони допомагають без жорстких дієт, що псують здоров’я, досягти бажаних результатів.

Термогеники. Легкі спалювачі жиру, які за короткий термін допомагають позбутися кількох кілограм.

Ліпотропіки. Це сильніші жироспалювачі. З ними можна зробити рельєфне тіло, на якому залишиться щонайменше жиру.

Подавлювачі апетиту. Як і говорить назва, добавки притуплюють почуття голоду.

L-карнітин. Речовина транспортує жирові клітини в мітохондрії, де вони розпадаються та трансформуються в енергію.

Важливо: за наявності захворювань нирок, судин і серця не можна приймати потужні жироспалювачі.

Збільшення витривалості

Гейнери. Щоб покращити показники на заняттях або заповнити нестачу вуглеводів, приймають білково-вуглеводні суміші. Гейнери рекомендовані для худих жінок із швидким метаболізмом.

Передтренувальні добавки. Залежно від виду вони можуть: стимулювати нервову систему для підвищення витривалості, запускати вироблення адреналіну для відчуття бадьорості, уповільнювати вироблення молочної кислоти та стабілізувати стан м’язів.

Важливо: не можна поєднувати жироспалювачі з передтренувальними сумішами.

Під час підбирання спортивного харчування необхідно враховувати вік. Після 30–35 років рекомендують приймати комплекси для підтримання здоров’я суглобів і зв’язок.

Усі перераховані біодобавки працюють лише спільно з регулярними та правильно підібраними тренуваннями. Необхідність того чи іншого комплексу в програмі визначається індивідуально, в ідеалі — разом із тренером або грамотним консультантом. Перед уживанням будь-яких добавок бажано проконсультуватися з фахівцем.