Як вибрати чоловічий спортивний костюм для тренувань і прогулянок?

Якісний спортивний костюм – корисна річ в чоловічому гардеробі. Це той одяг, в якому зручно відпочивати, тренуватися, гуляти, займатися домашніми справами та ходити в походи.

Основні критерії вибору чоловічого спортивного костюма

Найперше, що слід брати до уваги, вибираючи спортивний костюм чоловічий, як, зрештою, і жіночий, – це його вид. А такі комплекти бувають:

для тренувань у залі – функціональні, зручні, зі зносостійкого матеріалу, який швидко відводить від тіла назовні зайве тепло і піт, найчастіше це моделі з трикотажу на основі сучасних синтетичних волокон;

для занять на вулиці – розрізняються за сезонністю, бувають утеплені зимові, стандартні демісезонні, полегшені літні, також існують варіанти спеціального крою для певних видів спорту;

повсякденні – такі ж зручні та функціональні, як для спорту, проте в їхньому крої більше уваги приділяється модному дизайну, актуальним трендам.

Щоб у спортивці було зручно, вона має підходити по розміру. Але варто врахувати, що розмірна сітка різних брендів може мати відмінності. Тому перед тим як купити виріб, слід звернути увагу на габарити, вказані виробником в описі до конкретної моделі.

На що ще звернути увагу, вибираючи спортивний одяг?

Зручність і довговічність одягу повністю залежить від особливостей тканини, якості крою і пошиття. Саме в цьому мають основну перевагу чоловічі спортивні костюми відомих брендів перед дешевою продукцією невідомих виробників.

Компанії, які спеціалізуються на пошитті спортивного одягу, як от Adidas, Nike чи Puma, ретельно працюють над розробкою кожної моделі, перевіряють лекала на зручність, тестують тканини, застосовують інноваційні матеріали. Саме тому брендові костюми зручні та довго носяться. До речі, в Україні недорого купити спортивний одяг для чоловіків можна в магазині Sportcity. А якщо поспішити, то можна встигнути на сезонний розпродаж і придбати брендовий костюм зі знижкою до 50%.