Спорт

Українська спортсменка вперше в історії здобула “золото” на Кубку світу з артистичного плавання

17 Березня 2023 12:50
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україна

Золотом відкриває міжнародний сезон збірна України з артистичного плавання!

Як повідомляє НОК України, Марта Фєдіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у технічному соло і таким чином принесла нашій збірній першу нагороду Кубка світу, що стартував у канадському Маркемі.

Виступ українки був під пісню «Чарівна скрипка». За виконання нової програми спортсменка отримала оцінку 245,2917, що на 2,5 бала більше, ніж у срібної призерки, прими японської команди, досвідченої Юкіко Інуі.


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