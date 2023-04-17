Спорт

Росію та Білорусь до кінця війни не допустять на міжнародні турніри з хокею

17 Квітня 2023 13:47
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росія

Росії та Білорусі не дозволять брати участь у турнірах Міжнародної федерації хокею, доки триває війна в Україні, заявив у неділю президент організації Люк Тардіф.

“Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася.

Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати.

І ніхто не знає, скільки часу це триватиме.

Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри”, – сказав Тардіф.

Наразі у країн-агресорок заборона на участь у змаганнях до кінця 2024 року. У березні наступного року вони ухвалюватимуть рішення щодо заборони участь до кінця 2025 року.

Міжнародний олімпійський комітет схиляється до того, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися на Літніх іграх у Парижі наступного року.

Тардіф сказав, що IIHF не дотримується порад МОК, оскільки хокей є командним видом спорту.


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