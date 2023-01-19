Клубні чемпіонати, Ліга чемпіонів та Ліга Європи: результати та очікування

З завершенням ЧС-2022 та настанням нового 2023 року повернулися клубні футбольні змагання. Першою відновила змагання Прем’єр-ліга Англії, а за нею – Ліга 1, Ла Ліга та Серія А. Лише Бундесліга надала клубам тривалу відпустку та повернеться у 20-х числах січня. Ще довше чекати єврокубків. Ліга чемпіонів, Ліга конференцій та Ліга Європи, результати групового етапу яких відомі вже 2 місяці, розпочнуть стадію плей-офф у середині лютого.

Український футбол зараз теж традиційно на паузі. Зимова перерва в УПЛ триває так само довго, як і раніше, тож відновлення змагань відбудеться лише на початку березня. Тільки Шахтар та Дніпро-1 почнуть виступи раніше. За результатами Ліги Європи Динамо вибуло на груповій стадії, а от гірники змогли пройти в стикові ігри ЛЄ, а дніпряни – в ту ж стадію ЛК. Там вони зустрінуться з Ренном та АЕК відповідно. Перша гра Шахтаря пройде 14 лютого, а Дніпра-1 – двома днями пізніше.

Клубні змагання – у розпалі: несподіванки та прогнози топ-5 ліг

Не встигли національні чемпіонати повернутися, як вже почали дивувати вболівальників неочікуваними результатами. Без відвертих несподіванок обійшлося хіба що в АПЛ, де попри нічию у першому новорічному турі Арсенал міцно тримає першість.

У французькій Лізі 1 потужний ПСЖ поступився у очній зустрічі Лансу, який таким чином скоротив відставання і йде другим. В іспанській Ла Лізі Барселона не змогла подолати Еспаньол і зрівнялася за очками з Реалом. А от у Серії А Наполі зазнав поразки вперше за сезон, скоротивши перевагу над Міланом.

Одиночні випадки ще ні про що не кажуть, але вони можуть дати початок тенденціям. У тій же Серії А Наполі поки що доводить, що головна боротьба попереду, а у Лізі 1 Ланс дає ПСЖ зрозуміти, що не планує вибувати з чемпіонської гонки передчасно і не дає списувати себе з рахунків.

Ліга чемпіонів 2022/2023: головні фаворити

До початку плей-офф в ЛЧ лишається ще близько місяця, тому ніяких суттєвих новин, які б стосувалися турніру, поки що нема. Але саме зараз цікаво подивитися, кого вважають фаворитами змагань, щоб навесні перевірити, наскільки прогнози відповідають істині. Щодо того, за ким же буде Ліга чемпіонів 2022/2023, то тут у експертів та БК домінують такі погляди:

Манчестер Сіті більшість вважає абсолютним фаворитом змагань;

друге місце за шансами перемогти віддають Баварії;

дещо менш імовірними здаються перемоги Ліверпуля та ПСЖ;

наступними серед потенційних переможців Ліги чемпіонів 2022/2023 розглядають Реал та Наполі;

сьомим серед фаворитів виявився Челсі, а замикає добірку Тоттенгем.

Варто відзначити, що положення різко зміниться вже по завершенні 1/8 фіналу. Адже Баварія гратиме проти ПСЖ, а Ліверпуль зустрінеться з Реалом, тому вже у чвертьфіналі не буде мінімум двох команд зі списку фаворитів.

Автор ua-football: Олександр Риженко – https://twitter.com/Theryzhenko