Григорій Козловський і ФК “РУХ” перерахували 200 000 грн. на “Народний Байрактар”

Григорій Козловський і футбольний клуб “Рух” перерахували 200 тисяч гривень на проєкт українського футболіста Романа Зозулі “Народний Байрактар”.

Нещодавно колишній форвард збірної України, “Дніпра”, “Динамо” та низки іспанських клубів Роман Зозуля оголосив збір коштів на “Байрактар”, повідомляє ФК “Рух”.

Роман Зозуля, український футболіст, волонтер, засновник фонду “Народна Армія”: “10 років тому я мріяв заробити 5 мільйонів євро, щоби купити будинок, квартиру, машину, подорожувати світом і ні в чому собі не відмовляти. Але тоді я просто не знав, що таке війна. Зараз я мрію зібрати 5 мільйонів євро, щоби купити одну єдину пташку, яка знищуватиме нечисть, що припхалася на нашу землю та позбавила мільйони українців мрій”.

Таким чином Роман став ініціатором акції “Народний Байрактар”. Вона проходить за активної підтримки української діаспори в Іспанії та посольства України в Іспанії.

Тепер у ній узяв участь і футбольний клуб “Рух”.

Григорій Козловський, президент “Руху”: “Ми долучилися до акції Романа Зозулі. Особисто його знаю вже дуже багато років. Незважаючи на те, що грає в Іспанії, він з 2014-го року є активним волонтером, допомагає українській армії. Ми завжди перебували на зв’язку та співпрацювали в цих речах”.

Першими футболістами, хто заявив про підтримку ініціативи Зозулі, стали також Василь Кравець, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

Григорій Козловський, президент “Руху”: “200 тисяч гривень ми перерахували. Запрошую до цієї акції інших президентів українських футбольних клубів, уболівальників. Це чудова ініціатива. Пам’ятайте, що якщо на один “Байрактар” буде більше, то тих московських свинь стане менше. Долучайтеся, не будьте байдужими, війна триває. Поки останнього орка з України не виженемо, мусимо допомагати один одному. Будьте з Романом Зозулею, підключайтеся до його фонду”.

Приєднатися до акції Романа Зозулі “Народний Байрактар” можна за цим посиланням.