Політика

Сполучені Штати виступають проти антиросійських формулювань у заяві G7, – Bloomberg
24 Лютого 2025 17:49
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Сполучені Штати відмовляються від підтримки спільної заяви “Групи семи” до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, США виступили проти певних формулювань у заяві, зокрема тих, які засуджують Росію.

Джерела агентства також зазначають, що Вашингтон не підтримав заклик до посилення енергетичних санкцій, які мали б примусити Москву до переговорів про тривалий мир.

Попри те, що обговорення компромісних формулювань заяви G7 тривають, США погрожують повністю відмовитися від її підтримки, зазначили джерела.


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