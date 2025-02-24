Сполучені Штати виступають проти антиросійських формулювань у заяві G7, – Bloomberg

Сполучені Штати відмовляються від підтримки спільної заяви “Групи семи” до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, США виступили проти певних формулювань у заяві, зокрема тих, які засуджують Росію.

Джерела агентства також зазначають, що Вашингтон не підтримав заклик до посилення енергетичних санкцій, які мали б примусити Москву до переговорів про тривалий мир.

Попри те, що обговорення компромісних формулювань заяви G7 тривають, США погрожують повністю відмовитися від її підтримки, зазначили джерела.