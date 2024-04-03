Суспільство

Співробітники ТЦК не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України, – омбудсмен

3 Квітня 2024 22:39

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, в інтерв’ю Суспільному сказав, що працівники ТЦК і СП не мають права затримувати українських громадян на вулицях.

“Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні”, – зазначив він.

За словами Лубінця, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії ТЦК у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

“А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов’язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов’язаних, чи немає”, – додав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що саме співробітники Національної поліції “мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги”.

Дмитро Лубінець також заявив, що виступає проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося у першій редакції законопроєкту про нові правила мобілізації.


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