Кримінал

“Співробітник служби безпеки банку” видурив у довірливих харків’ян 200 тис. гривень

30 Вересня 2023 16:51
читать на русском →
афера

У Харкові поліція викрила шахрая – за схемою “Дзвінок із банку” зловмисник обманом видурив у потерпілих майже 200 тисяч гривень.

Злочинна схема полягала у пошуку клієнтів банків та здійсненні телефонних дзвінків під виглядом співробітника служби безпеки банку.

“Зловмисники повідомляли неправдиву інформацію стосовно операцій із банківськими картками громадян та вводили їх в оману. Надалі, не підозрюючи про злочинні наміри співрозмовника, громадяни повідомляли інформацію щодо своїх банківських карток (номера, пін-, CVC- або CVV-коди) або самостійно перераховували грошові кошти на реквізити, заздалегідь повідомлені псевдо співробітником служби безпеки банку”, – повідомили в поліції.

Встановлено, що аферист мав спільника. Його особа наразі встановлюється.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Вересня 2023 17:29

ЧП в Івано-Франківській області: вибух і величезна пожежа попередньо на газопроводі
30 Вересня 2023 17:15

Румунія стягує ППО до кордону з Україною
30 Вересня 2023 17:05

Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом
30 Вересня 2023 15:41

Нацбанк презентував пам’ятні монети “Український борщ”
30 Вересня 2023 15:24

Сили РФ активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки