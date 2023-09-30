“Співробітник служби безпеки банку” видурив у довірливих харків’ян 200 тис. гривень

У Харкові поліція викрила шахрая – за схемою “Дзвінок із банку” зловмисник обманом видурив у потерпілих майже 200 тисяч гривень.

Злочинна схема полягала у пошуку клієнтів банків та здійсненні телефонних дзвінків під виглядом співробітника служби безпеки банку.

“Зловмисники повідомляли неправдиву інформацію стосовно операцій із банківськими картками громадян та вводили їх в оману. Надалі, не підозрюючи про злочинні наміри співрозмовника, громадяни повідомляли інформацію щодо своїх банківських карток (номера, пін-, CVC- або CVV-коди) або самостійно перераховували грошові кошти на реквізити, заздалегідь повідомлені псевдо співробітником служби безпеки банку”, – повідомили в поліції.

Встановлено, що аферист мав спільника. Його особа наразі встановлюється.