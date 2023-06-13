Співак Віталій Козловський йде на військову службу

Відомий співак Віталій Козловський отримав повістку і вже готується вирушити до частини. Про це повідомила його менеджер Юлія Бакуменко.

Вона уточнила, що Віталій уже пройшов медкомісію та визнаний придатним до служби. Жодних інших подробиць поки що немає.

Козловський з початку війни регулярно давав благодійні концерти, виїжджаючи навіть на передову. Свого часу його дорікали за те, що після 2014 року він виступав у Росії. Тоді Козловський виправдовувався тим, що на той момент він ще не мав “усвідомленої позиції”.