Спікер Сейму Польщі зустрінеться з українським підлітком, який зазнав жорстокого нападу у Варшаві

Спікер Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий 19 червня зустрінеться з 16-річним українцем Артемом, який зазнав жорстокого нападу у Варшаві та отримав важкі травми.

Про це повідомляє Польське радіо.

Інцидент стався 7 травня на Свєнтокшиському мосту у столиці Польщі. На Артема та двох його друзів напала група молодиків. Унаслідок нападу підліток був госпіталізований та переніс операцію. Він отримав перелом черепа та важкі травми обличчя.

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Влодзімєж Чажастий заявив, що зустрінеться з юнаком та його родиною, наголосивши, що цей крок не має політичного підтексту.

«Це ніяка не політична дія. Я вважаю, що без огляду на те, які настрої панують, треба бути людиною і звертати увагу на такі речі. Маємо розуміти, що добре, а що зле», — сказав спікер Сейму.

Напад розслідує районна прокуратура Варшави-Праги Північної. За даними слідства, в інциденті брали участь п’ятеро осіб, троє з яких не досягли 17-річного віку. Нападники використовували перцевий газ та кастет.

15 травня прокуратура висунула звинувачення двом підозрюваним. Ще трьох фігурантів справи помістили до центру тимчасового утримання неповнолітніх.