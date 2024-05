Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею бити по РФ американською зброєю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив за надання дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії.

Кореспондентка “Голосу Америки” Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об’єктах на території Росії.

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є обмеження на його застосування.

“Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, це не добра політика для нас”, – сказав Джонсон.

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8