Політика

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею бити по РФ американською зброєю

22 Травня 2024 18:43
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив за надання дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії.

Кореспондентка “Голосу Америки” Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об’єктах на території Росії.

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є обмеження на його застосування.

“Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, це не добра політика для нас”, – сказав Джонсон.


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