Політика

Спікер Палати представників поставив ультиматум Білому дому

5 Грудня 2023 18:44
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сша, допомога

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланди Янг.

“Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни”, – підкреслив Джонсон.

У листі спікер називає відкриті кордони США “немислимою та неприйнятною катастрофою”. Чиновник хоче “негайного припинення такого божевілля”.

“Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичною позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу”, – додав Джонсон.

Спікер не уточнює, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадує закон про безпеку кордонів. Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.


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