Спікер Палати представників поставив ультиматум Білому дому

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланди Янг.

“Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни”, – підкреслив Джонсон.

У листі спікер називає відкриті кордони США “немислимою та неприйнятною катастрофою”. Чиновник хоче “негайного припинення такого божевілля”.

“Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичною позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу”, – додав Джонсон.

Спікер не уточнює, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадує закон про безпеку кордонів. Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.