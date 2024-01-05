Політика

Спікер Палати представників готовий обговорити з Байденом надання допомоги Україні, – ЗМІ

5 Січня 2024 18:28
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допомога, сша

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті.

Двопартійна група сенаторів протягом кількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці зажадали як умову для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів.

Головний парламентер у Сенаті від Демократичної партії Кріс Мерфі раніше заявляв, що ця група ще не досягла угоди.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку консервативних імміграційних змін, включно з новими обмеженнями на здатність президента звільняти мігрантів від депортації та змінами критеріїв, згідно з якими може бути надано притулок.

Переговори в Сенаті були зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода Сенату може не пройти через Палату представників.

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг поставилася до ідеї прямих переговорів із Джонсоном прохолодно.

Янг сказала, що лідеру республіканців у Палаті представників необхідно активніше брати участь у переговорах у Сенаті.

“Нам потрібно дійти згоди, а не починати з нуля і вести нові переговори”, – сказала вона.

Bloomberg пише, що наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення. Також Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із Білим домом.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер цього тижня заявив, що його переговори з Джонсоном про те, як уникнути призупинення роботи уряду 20 січня, ідуть добре, але зазначив, що переговори щодо кордону зайшли в глухий кут.

“Під час переговорів про закриття уряду обидві сторони розходяться в думках щодо загального рівня федеральних витрат у поточному фінансовому році. Угода про загальні витрати необхідна для написання та ухвалення закону про фінансування”, – пише видання.

Демократи спробували використати бюджетні зміни на суму 70 мільярдів доларів для збільшення внутрішніх витрат.

Джонсон, який бере участь у переговорах, прагне зробити глибші скорочення невитрачених коштів на Covid-19 і прискорити скорочення фінансування Податкової служби, яке Конгрес раніше схвалив у підписаному Байденом законі про зниження інфляції.


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