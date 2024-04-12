Політика

Спікер Палати представників Джонсон веде перемовини з Білим домом щодо допомоги Україні

12 Квітня 2024 16:06
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допомога, сша
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон / Фото: АР

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде перемовини з адміністрацією Білого дому, готуючись до голосування за фінансування допомоги для України.

Про це повідомив лідер Республіканської партії Стів Скаліз, передає AP.

Зі слів конгресмена, Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом на 95 мільярдів доларів та включатиме кілька вимог республіканців.

“Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з адміністрацією, але і з нашими членами”, — зазначив Скаліз.

Як пише AP, спікер перебуває між республіканською конференцією, розділеною у своїй підтримці України, а також двома претендентами на посаду президента, що ворогують з приводу позиції США щодо решти світу.

12 квітня Джонсон збирається поїхати до клубу Мар-а-Лаго у Флориді, щоб зустрітися з Дональдом Трампом і заручитися його підтримкою чи принаймні переконати відкрито не виступати проти пакета допомоги Україні.


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Спікер Палати представників Джонсон веде перемовини з Білим домом щодо допомоги Україні
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