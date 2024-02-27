Спікер Джонсон прокоментував зустріч Байдена з керівництвом Конгресу

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Про це він заявив у коментарі для ЗМІ.

За словами Джонсона, в Білому домі він узяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом.

“Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон”, – сказав Джонсон.

Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі “дуже оптимістичні” й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

“Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників) активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність”, – сказав спікер.