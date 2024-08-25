Спекотна, суха погода утримається в Україні на початку тижня

По всій Україні в понеділок, 26 серпня, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині країни вдень 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°. Вдень 29-34° (на високогір’ї Карпат 22-27°), у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

У Києві 26 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.

У вівторок, 27 серпня, у більшості регіонів України також без опадів, лише в південній частині країни, а вдень і в Карпатському регіоні місцями очікується короткочасний дощ і гроза.

Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с; на півдні та південному сході країни, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°.

У Києві 27 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.