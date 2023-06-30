Спецслужби Польщі затримали російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ.

Про це написав у Твіттері міністр юстиції – генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

“Російські шпигуни викриваються один за одним! Ще один успіх розслідування Національної прокуратури і Агенції внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14-й затриманий учасник виявленої нами шпигунської мережі”,- написав з цього приводу Зьобро.

За інформацією PAP, професійного хокеїста Максима С., який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею, було затримано у Сілезькому воєводстві (південь Польщі) 11 червня. За даними Національної прокуратури Польщі, він виконував завдання з вивчення критичної інфраструктури у кількох воєводствах Польщі. Він перебував у Польщі із жовтня 2021 року. Хокеїст постійно передавав розвідувальну інформацію своїм кураторам в Росії і за це отримував винагороду.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення щодо участі в організованій злочинній групі і дії на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі. За це йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Районний суд у Любліні 13 червня ухвалив рішення про тимчасовий арешт росіянина на три місяці.