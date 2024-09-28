SpaceX розпочала місію, метою якої є повернення астронавтів Starliner

Багаторазовий корабель Crew Dragon компанії SpaceX з американським астронавтом Ніком Гейгом і космонавтом «Роскосмосу» Олександром Горбуновим у складі екіпажу стартував у суботу до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило NASA.

Запуск ракети Falcon 9 з місією Crew 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 13:17 за часом Східного узбережжя США (о 20:17 за Києвом).

Корабель має пристикуватися до модуля Harmony американського сегмента МКС у неділю о 17:27 за часом східного узбережжя США (у понеділок о 00:27). Приблизно через півтори години після стикування між кораблем і станцією будуть відкриті люки.

У рамках місії Crew 9 екіпаж скорочено з чотирьох до двох членів для забезпечення повернення на Землю двох астронавтів проблемного тестового корабля Starliner компанії Boeing – Бутча Вілмора і Суні Вільямс.

Під час підльоту до МКС на початку червня на кораблі Starliner було зафіксовано проблеми з двигунами маневрування і витік гелію в його сервісному модулі. 7 вересня його в безпілотному режимі відстикували від МКС, і в автоматичному режимі він приземлився у штаті Нью-Мексико.

Екіпаж місії Crew-9 пробуде на орбіті близько п’яти місяців до лютого 2025 року. Разом із Гейгом і Горбуновим на Землю повернуться Вілмор і Вільямс, які мали в межах тестового польоту Starliner пробути на МКС лише вісім днів.