Політика

Сотні російських військових в Курській області здалися в полон, – Зеленський
13 Серпня 2024 21:02
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зеленський, полон
Російські полонені у Курській області / Фото: DeepState

Вже сотні російських військових у Курській області здалися в полон і до них ставляться гуманно.

Про це під час вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський.

“Збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую і всім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон і всі вони отримують гуманне ставлення. Такого ставлення вони навіть у їхній же російській армії не мали”, – зазначив Зеленський під час звернення.

Президент наголосив, що українці довели, що здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність.


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