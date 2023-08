Sotheby’s виставив на аукціон 1400 особистих речей Фредді Мерк’юрі

Коштовне піаніно, яскраві костюми, колекція керамічних фігурок котів та гребінець для вусів – серед речей Фредді Мерк’юрі, які зараз виставлені на Sotheby’s.

Тисячі предметів з його особистої колекції були виставлені на величезній виставці в Лондоні перед аукціоном, який відбудеться наступного місяця, повідомляє Sky News.

Колекція, яка також містить рукописні тексти пісень і особисті фотографії Polaroid, майже не змінювалася після смерті фронтмена Queen у 1991 році.

Він залишив свій лондонський дім Garden Lodge у Кенсінгтоні та його вміст своїй близькій подрузі Мері Остін, яка тепер вирішила поділитися ними з громадськістю.

Частину зібраних коштів піде двом благодійним організаціям з боротьби зі СНІДом.

Сценічні костюми, рукописна чернетка «Богемської рапсодії» та мистецтво Сальвадора Далі складають 1400 лотів у колекції, як і гра «Ерудит» для подорожей і велика колекція керамічних котів.

Кожна з 15 галерей Sotheby’s буде присвячена демонстрації різних аспектів життя Фредді Мерк’юрі .

Відвідувачі можуть прогулятися по відтворених кімнатах у його домі, включаючи його спальню, бар і їдальню, в той час як блокноти з його планами званих вечерь і списками гостей також демонструються.

Виставка також демонструє захоплення Мерк’юрі Японією, з кімнатами, повними ваз, творів мистецтва та великою та вражаючою колекцією японського одягу та кімоно, деякі з яких оцінюються в 11 000 фунтів стерлінгів.

Серед них знамените червоне атласне шовкове кімоно, прикрашене віялами, яке він придбав під час туру по країні в 1976 році і носив на сцені.

Ще один привабливий, високо цінований сценічний предмет — це корона та королівський плащ, які носив Мерк’юрі під час свого останнього туру з Queen у 1986 році — The Magic Tour.

Однак центральним елементом експозиції є його дитячий рояль Yamaha G2, на якому він створив численні хіти, зокрема We Are The Champions та Bohemian Rhapsody.

Його орієнтовна ціна становить від 2 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олівер Баркер, голова правління Sotheby’s в Європі, сказав, що шанувальники Мерк’юрі плачуть і втрачають свідомість, і люди приїжджають з усього світу – деякі одягнені в пам’ятні речі Queen – щоб побачити виставку.

Виставка триватиме з 4 серпня по 5 вересня, день народження Мерк’юрі.

Потім 1400 лотів будуть продані на шести спеціалізованих аукціонах, з першим вечірнім продажем у прямому ефірі 6 вересня.