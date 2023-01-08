Сообщения об ошибках и послеремонтные проблемы устройств Apple

С сообщениями о помощи, вроде “После того, как я заменил кнопку «Домой», мой iPhone больше не распознает мой отпечаток пальца“ или “Мой сенсорный экран не работает после ремонта” вы, вероятно, уже слышали или сталкивались. Проблема заключается в самой Apple. Как объяснили нам инженеры Сервисного центра Apple Lab apple-lab.com.ua, сообщения об ошибках или функциональных ограничениях появляются даже при правильном использовании оригинальной детали от другого iPhone.

Ниже мы сделаем обзор типичных сообщений об ошибках, расскажем, какие функции могут быть ограничены на каких устройствах Apple — и какие существуют альтернативы.

Сообщения об ошибках, которые обязательно появляются во время ремонта iPhone

Начиная с iPhone XS, Apple ввела предупреждение после замены батареи. Начиная с iPhone 11, дисплей больше не может быть заменен без предварительного уведомления. iPhone 12 начал “жаловаться” на замену камеры. Сообщения раздражают, при этом установленные запчасти работают без проблем, а сообщения со временем пропадают:

Сообщения на экране блокировки отображаются в течение четырех дней.

После этого остается только сообщение о “чужом компоненте” в разделе “Настройки” > “Основные” > “Информация”.

Послеремонтные проблемы iPhone

В сервисном центре Apple Lab в качестве эксперимента поменяли дисплей, аккумулятор и т.д. на оригинальные запчасти от Foxconn и проверили, какие ошибки возникают с какой моделью iPhone. При этом использовалась iOS версии 15.1.

В подавляющем большинстве – это сообщения о “чужой детали”.

Интересно, что, например, сообщение: «Важная информация о дисплее. Не удалось проверить, что этот iPhone имеет оригинальный дисплей Apple» появляется на iPhone 11 и более новых моделях. Здесь обычно достаточно, чтобы дисплей был отключен от устройства, а затем снова подключен. Сообщение об ошибке может быть подавлено только непосредственно Apple. Известных функциональных ограничений нет. В настоящее время это уведомление появляется на устройствах с iOS 15 и 15.1.

Еще один момент. Благодаря функции TrueTone дисплей iPhone автоматически адаптируется к окружающей среде. В результате вы всегда видите на дисплее одни и те же цвета, независимо от освещения. При ремонте в AppleLab функция TrueTone не ограничивается, а переносится со старого неисправного дисплея на новый. Для этого используется специальный инструмент. Однако обязательным условием копирования этой особенности iPhone является то, чтобы чип неработающего дисплея не был поврежден. К счастью, это случается крайне редко.

Ремонт iMac

Не всякий сервисцентр берется за ремонт iMac. Ничего удивительного в этом нет – настольные компьютеры от Apple не так распространены в Украине, как смартфоны, планшеты или “умные часы” из Купертино. Тем не менее в AppleLab возьмутся отремонтировать и ваш iMac. Цены на ремонт – они доступны по ссылке – вполне демократичны и нисколько вас не обидят.

Пользователи Apple расстроены тем, что компания излишне усложняет ремонт их гаджетов, при том, что многие ремонты iPhone, Watch, iMac или iPad относительно просты.

В США нынешнее правительство Джо Байдена уже объявило о планах обязать Apple, улучшить ремонтопригодность смартфонов. Будут ли и когда такие проекты также реализованы в Европе, пока не известно.

Мы считаем, что вам не стоит уклоняться от ремонта вашего iPhone, iMac или Mac Mini. В специализированных центрах, таких как AppleLab, обычно не ставят каких либо ограничений при ремонте – дается гарантия на срок до одного года и поддержка через Telegram либо по телефону.