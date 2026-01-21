Сьогодні вночі у Києві почнуть відновлювати опалення в будинках, що залишалися без тепла — Кличко

У Києві вночі розпочнуть подачу теплоносія до будинків, які через обстріли та пошкодження інфраструктури двічі залишалися без опалення — 9 та 20 січня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, на цей момент без тепла залишалися 3260 будинків. Для того щоб тепло повністю дійшло до домівок киян, знадобиться орієнтовно дві доби.

Віталій Кличко також зазначив, що водопостачання в столиці вже відновили для всіх споживачів.

Реклама

Реклама

Комунальні служби та енергетики продовжують працювати над відновленням теплопостачання та енергозабезпечення міста.