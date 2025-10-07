Сьогодні українці зможуть спостерігати суперповню — “Урожайний місяць”

Увечері 7 жовтня над Україною можна буде побачити одну з найяскравіших астрономічних подій року — суперповню, відому як «Урожайний місяць».

Пік повної фази припаде на ранок 7 жовтня о 06:46 за київським часом, однак найкраще Місяць буде видно ввечері 6 та 7 жовтня, одразу після заходу Сонця, коли він підніматиметься над горизонтом. У цей момент небесне тіло здаватиметься особливо великим і яскравим. У Києві Місяць з’явиться над обрієм приблизно о 18:20.

Суперповня виникає тоді, коли повня збігається з моментом найбільшого наближення Місяця до Землі — перигеєм. У такі дні Місяць може виглядати на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай.

«Урожайним» цю повню називають тому, що вона настає найближче до осіннього рівнодення. У давнину саме її світло допомагало людям завершувати роботи в полі після заходу Сонця.

Астрономи радять спостерігати за суперповнею подалі від міського освітлення — на відкритих місцевостях, пагорбах чи біля водойм. Для кращого ефекту можна скористатися біноклем або зробити фото на штативі.