Сьогодні над Україною зійде “кривавий місяць”

Ввечері в неділю, 7 вересня, українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — повне місячне затемнення. Під час нього Місяць набуде характерного мідно-червоного відтінку, відомого як «кривавий місяць».

За астрономічними розрахунками, повна фаза затемнення триватиме 82 хвилини. В Україні вона розпочнеться о 20:30 і завершиться о 21:52 за київським часом, а максимальна фаза очікується близько 21:11.

На відміну від сонячних затемнень, це видовище можна безпечно спостерігати неозброєним оком. Астрономи радять обирати відкриті простори з вільним видом на схід і південний схід, аби отримати найкращу перспективу.

Сьогоднішнє затемнення стане одним із найдовших у найближчі роки. Після завершення повної фази тінь Землі ще майже дві години буде частково покривати Місяць, тож явище триватиме до пізнього вечора.

Останнє повне місячне затемнення, яке могли бачити в Україні, відбулося у травні 2022 року. Наступна можливість спостерігати «кривавий місяць» з території України настане лише у грудні 2029 року.