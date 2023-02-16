Сьогодні можлива нова ракетна атака – Гуменюк

Сьогодні можлива нова ракетна атака РФ на Україну, повідомляють в оперативному командуванні “Південь”.
“Згадаймо попередні масовані ракетні атаки та співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Це справді не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресора”, – заявила речник ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, вночі Україна пережила велику ракетну атаку. Повітряна тривога була на всій території країни. Противник випустив 36 ракет різного виду, збито – 16.
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