        Сьогодні Харків святкує День міста

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 10:16
        Харків. площа Свободи / Фото з Facebook Леонід Логвиненко
        Харків. площа Свободи / Фото з Facebook Леонід Логвиненко

        Сьогодні Харків святкує 371 рік від заснування і 82-гу річницю визволення від нацистських загарбників. Четвертий рік поспіль свято проходить за особливими обставинами – під звуки тривог і вибухів.

        Харків продовжує жити, працювати та боротися. Кожен з нас робить свій внесок: воїни захищають наші вулиці, а харків’яни підтримують їх, відновлюють місто, допомагають тим, хто постраждав, і роблять його дух незламним.

        Харків – це люди: діти, молодь, ветерани, лікарі, вчителі, волонтери, рятувальники, комунальники, підприємці. Кожен з них – частина Харкова, який щодня доводить свою стійкість і незламність.

        Сьогодні місто святкує не лише історичні дати, а й силу та єдність, яка дозволяє Харкову жити і перемагати навіть у найважчі часи. Любов до міста і віра в Україну роблять його непереможним.

        З Днем міста, Харкове! Слава харків’янам! Слава Україні!


