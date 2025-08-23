Сьогодні Харків святкує День міста

Сьогодні Харків святкує 371 рік від заснування і 82-гу річницю визволення від нацистських загарбників. Четвертий рік поспіль свято проходить за особливими обставинами – під звуки тривог і вибухів.

Харків продовжує жити, працювати та боротися. Кожен з нас робить свій внесок: воїни захищають наші вулиці, а харків’яни підтримують їх, відновлюють місто, допомагають тим, хто постраждав, і роблять його дух незламним.

Харків – це люди: діти, молодь, ветерани, лікарі, вчителі, волонтери, рятувальники, комунальники, підприємці. Кожен з них – частина Харкова, який щодня доводить свою стійкість і незламність.

Сьогодні місто святкує не лише історичні дати, а й силу та єдність, яка дозволяє Харкову жити і перемагати навіть у найважчі часи. Любов до міста і віра в Україну роблять його непереможним.

З Днем міста, Харкове! Слава харків’янам! Слава Україні!