Соціологи з’ясували, скільки українців довіряють Зеленському

З початку повномасштабного вторгнення довіра українців до президента Володимира Зеленського знизилась на 31%, свідчать результати опитування КМІС.

“Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня 2024 року – до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники практично не змінилися і наразі 59% українців довіряють Зеленському”, – йдеться у повідомленні.

Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців.

Інфографіка КМІС

Найбільше не довіряють (45%) президенту у східній частині країни. На заході та півдні цей показник становить 38%, у центрі – 35%.

Інфографіка КМІС

Опитування проводилось з 20 вересня до 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Було опитано 2004 повнолітніх громадян України. Похибка не перевищувала 2,9%.