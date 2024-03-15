Суспільство

Соціальні працівники 11 областей отримають електроскутери

15 Березня 2024 14:53
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Українські соціальні працівники отримують електроскутери / Фото з Фейсбуку Оксани Жолнович

У 183 громадах 11 областей України соціальні працівники отримають електроскутери.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Фейсбуці.

Це стало можливим завдяки Програмі розвитку ООН в Україні/ ПРООН в Україні, фінансуванню уряду Японії та сприянню Посольство Японії в Україні.

За словами Жолнович, 200 електроскутерів вже прямують в Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.

“Вони стануть потужними помічниками соціальним працівникам, які кожен день долають значні відстані до громадян, з якими працюють”, — відзначила міністерка.

Вона пояснила, що особливо це важливо для громад, де немає транспортного сполучення, в віддалених населених пунктах та в областях, близьких до бойових дій.

“Завдяки цій допомозі ми стали ще на один крок ближче до покращення соціальних послуг. Це те, що зробить кожну громаду більш сильною, спроможною та підтримає соціального працівника в його роботі та місії”, — наголосила посадовиця.


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