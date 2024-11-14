Політика

Республіканці беруть під контроль обидві палати Конгресу
14 Листопада 2024 09:15
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вибори, сша
Капітолій, Вашингтон (США) / Фото: AP

Республіканська партія здобула більшість у Палаті представників, а також зберегла контроль над Сенатом, що надає їй повний контроль над Конгресом США.

Про це повідомляє Associated Press.

Після підрахунку голосів у Аризоні та Каліфорнії Республіканська партія отримала 218 місць, необхідних для більшості в нижній палаті.

З контролем над обома палатами Конгресу, республіканці зможуть втілювати передвиборчу програму президента Дональда Трампа.

Чинний спікер Палати представників Майк Джонсон, який поділяє позицію Трампа щодо міграції, податків, скорочення державного апарату та посилення міжнародної ролі США, отримав номінацію на переобрання.


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