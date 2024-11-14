Політика

Адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні
14 Листопада 2024 10:11
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу із запитом щодо додаткових коштів для України.

Про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі.

Салліван зазначив, що адміністрація президента протягом найближчих двох місяців надішле Конгресу сигнал про потребу додаткових ресурсів для України на 2025 рік, щоб посилити її позицію в майбутніх переговорах.

Радник з нацбезпеи підкреслив, що це не просто кошти, які передаються Україні, а інвестиції в оборонно-промислову базу США, оскільки нова зброя, виготовлена для допомоги Україні, надходитиме до американських військових.


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