Адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу із запитом щодо додаткових коштів для України.

Про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі.

Салліван зазначив, що адміністрація президента протягом найближчих двох місяців надішле Конгресу сигнал про потребу додаткових ресурсів для України на 2025 рік, щоб посилити її позицію в майбутніх переговорах.

Радник з нацбезпеи підкреслив, що це не просто кошти, які передаються Україні, а інвестиції в оборонно-промислову базу США, оскільки нова зброя, виготовлена для допомоги Україні, надходитиме до американських військових.