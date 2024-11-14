Bloomberg: перемога Трампа змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї в Україну

Південна Корея може переглянути свою позицію щодо надання летальної допомоги Україні після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

За словами неназваних джерел, уряд президента Юн Сок Йоля змушений враховувати нову політичну ситуацію у Вашингтоні при ухваленні рішення.

Як пише Bloomberg, коментарі свідчать про те, що Південна Корея тепер менш схильна надсилати боєприпаси в Україну, якщо Пхеньян не вживатиме подальших заходів або якщо не буде більшої ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.