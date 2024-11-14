Більшість українців підтримують скасування переведення годинників (опитування)

Більшість громадян України (55%) підтримують скасування сезонного переведення годинників, що нещодавно було схвалено Верховною Радою.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з опитуванням, 39% українців виступають проти скасування переведення годинників, а 7% не визначилися з відповіддю. Цю ініціативу частіше підтримують на заході України — 61%, тоді як на сході країни цей показник становить 51%.

Опитування проводилось Центром аналізу та соціальних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня по 1 жовтня. У ньому взяли участь 2000 повнолітніх громадян України, опитаних методом телефонних інтерв’ю з випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності складає не більше 2,2%.