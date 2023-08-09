Суспільство

ЗСУ за добу спалили окупантам десятки одиниць техніки та артилерії

9 Серпня 2023 08:07
читать на русском →
війна

Збройні Сили України знищили 820 російських окупантів, а також спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

  • особового складу — 251620 (+820),
  • танків — 4262 (+8),
  • бойових броньованих машин — 8290 (+12),
  • артилерійських систем — 5013 (+17),
  • РСЗВ — 711 (+2),
  • засоби ППО — 469 (+1),
  • літаків — 315,
  • вертольотів — 312,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17),
  • крилаті ракети — 1377,
  • кораблі/катери — 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19),
  • спеціальна техніка — 742 (+5).

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Серпня 2023 11:04

Під Москвою на оптико-механічному заводі пролунав потужний вибух
9 Серпня 2023 11:21

Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, – Сирський
9 Серпня 2023 09:56

Операції надводних безпілотників стають основним елементом сучасних військово-морських дій — британська розвідка
9 Серпня 2023 08:57

Байден “дав зелене світло” навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
9 Серпня 2023 07:35

Rheinmetall купив в Бельгії танки Leopard 1 для України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки