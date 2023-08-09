ЗСУ за добу спалили окупантам десятки одиниць техніки та артилерії

Збройні Сили України знищили 820 російських окупантів, а також спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу — 251620 (+820),
- танків — 4262 (+8),
- бойових броньованих машин — 8290 (+12),
- артилерійських систем — 5013 (+17),
- РСЗВ — 711 (+2),
- засоби ППО — 469 (+1),
- літаків — 315,
- вертольотів — 312,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17),
- крилаті ракети — 1377,
- кораблі/катери — 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19),
- спеціальна техніка — 742 (+5).