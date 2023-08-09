Суспільство

ЗСУ за добу спалили окупантам десятки одиниць техніки та артилерії Збройні Сили України знищили 820 російських окупантів, а також спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні втрати ворога під час великої війни склали: особового складу — 251620 (+820),

танків — 4262 (+8),

бойових броньованих машин — 8290 (+12),

артилерійських систем — 5013 (+17),

РСЗВ — 711 (+2),

засоби ППО — 469 (+1),

літаків — 315,

вертольотів — 312,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17),

крилаті ракети — 1377,

кораблі/катери — 18,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19),

спеціальна техніка — 742 (+5).



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