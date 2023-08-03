Суспільство

ЗСУ вимотують російські війська та артилерію — NYT

3 Серпня 2023 18:01
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війна

Російські окупанти на фронті в Україні перевантажені й зазнають численних проблем, тоді як українські сили вимотують їхні війська й артилерію, повідомляє видання The New York Times із посиланням на неназваних західних чиновників.

У матеріалі видання йдеться, що Україна значно активізувала свій контрнаступ на двох напрямках на півдні країни.

Офіційні особи США стверджують, що ЗСУ наростили сили минулого тижня, коли українці розчищали шляхи через лінії російської оборони та почали вимотувати російські війська й артилерію.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що росіяни перевантажені і все ще мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Також український контрнаступ прокоментував генерал ВПС у відставці Філіп Брідлав, який був головнокомандувачем об’єднаних сил НАТО в Європі. Він переконаний, що український наступ поставить Росію в невигідне становище.

«Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають», — сказав він.


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