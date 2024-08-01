За скільки зараз можна зняти квартиру в Харкові

Харків, друге за величиною місто України, завжди був привабливим місцем для життя. Тут розвинена інфраструктура, безліч освітніх установ, промислових підприємств і культурних пам’яток.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни, ринок оренди житла в Харкові зазнав значних змін. З одного боку, попит на квартири знизився через вимушений від’їзд багатьох жителів. З іншого боку, пропозиція скоротилася у зв’язку з пошкодженням частини житлового фонду. Так, згідно з аналітикою DIM.RIA оренда квартири в Харкові значно знизилася. Зараз середня вартість за об’єкт 7 200 грн на місяць.

Вплив на ціни чинять як внутрішні чинники, як-от економічна ситуація в країні, так і зовнішні, включно з міжнародними подіями та змінами у світовій економіці. Це призвело до того, що оренда квартир стала більш гнучкою і різноманітною, пропонуючи варіанти для різних категорій орендарів.

Вартість оренди залежно від району

Район, у якому розташована квартира, істотно впливає на її вартість. Центральні райони Харкова, такі як Шевченківський і Київський, традиційно вважаються найдорожчими. Ціна оренди однокімнатної квартири 5 000-7 000 грн на місяць, залежно від стану житла і близькості до основних транспортних магістралей та інфраструктури. Трикімнатна близько 10 000 грн, за посиланням можна ознайомитися докладніше.

З іншого боку, у більш віддалених районах, таких як Салтівка або Холодна Гора, ціни значно нижчі. Тут можна знайти квартири за ціною від 3 000 до 9 000 гривень на місяць. Такі райони популярні серед студентів і молодих родин, які шукають більш доступні варіанти житла. Однак, враховуючи розвиток транспортної мережі, відстань до центру міста вже не є такою значущою проблемою, як раніше.

Тип житла та його стан

Тип житла також значно впливає на вартість оренди. Новобудови, які пропонують сучасні зручності та новітні технології, завжди коштують дорожче. Квартири в таких будинках можуть обійтися орендарям у 13 000-18 000 гривень на місяць, залежно від площі та додаткових послуг, як-от охорона, паркування чи фітнес-центр.

Старі будинки, особливо ті, які потребують ремонту, пропонують нерухомість за низькими цінами. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в хрущовці або панельному будинку може коштувати від 4 000 до 6 000 гривень на місяць. Однак важливо враховувати, що такі варіанти можуть мати деякі недоліки, як-от відсутність сучасних зручностей або незадовільний стан комунікацій.

Багато хто, хто раніше планував купити житло, зараз продовжують орендувати. Люди бояться інвестувати гроші туди, де немає 100% гарантії безпеки. Водночас зняти квартиру в Харкові зараз можна дешевше, ніж до початку війни. Однак ціни можуть варіюватися залежно від типу квартири, стану, району, наявності додаткових зручностей.

Перед тим, як винаймати квартиру, ретельно огляньте її, перевірте документи власника й укладіть договір оренди.