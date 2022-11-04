Суспільство

ЗСУ відбили атаки ворога в районах шести населених пунктові, – Генштаб

4 Листопада 2022 07:30
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війна

Українські військові відбили атаки загарбників у Донецькій області, авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське;
  • на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до 30 вильотів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Українські сили ППО збили 3 БпЛА “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.


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