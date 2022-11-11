Суспільство

ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, – Генштаб

11 Листопада 2022 18:56
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Деокупація

Сили оборони України продовжують звільняти населені пункти на Херсонському напрямку, в деяких місцях захисники вже дійшли до правого берега Дніпра.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

“Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим”, – йдеться у повідомлені.

Водночас, загарбницька армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.


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