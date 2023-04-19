Суспільство

ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися – Маляр

19 Квітня 2023 14:25
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війна

Українцям не варто чекати того, що настане такий день, коли Сили оборони заявлять про початок контрнаступу, тим більше, що певні дії вже відбуваються.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють», – сказала Маляр.

Водночас вона наголосила на тому, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Загалом же йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі наші території.


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