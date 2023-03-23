Суспільство

ЗСУ намагаються відтіснити ворога на 20-30 км від Херсону на Лівому березі, – Гуменюк

23 Березня 2023 17:01
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херсон, гуменюк

Керівник об’єднаного прес-центру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що українські військові роблять все можливе, щоб очистити від російських окупантів зону на Лівобережжі Херсонщини, проте ця робота непроста через те, що ворог ховається за мирними мешканцями.

«Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, наш тиск. Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати в 20-30 км на Лівому березі. Це досить непроста робота і ускладняється вона тим, що ворог постійно ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців за житловими будинками», – повідомила Гуменюк.

Гуменюк також повідомила, що робота сил оборони є результативною, а кількість обстрілів зменшилась, проте ворог продовжує обстрілювати Херсон та його передмістя.


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