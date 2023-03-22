Зеленський у Харкові вручив Терехову почесну відзнаку “Місто-герой України”

Президент України Володимир Зеленський 22 березня здійснив неанонсований візит до міста-героя Харкова.

“Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України». Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави”, – написав президент у Телеграм.

Він також провів нараду щодо ситуації на Харківщині: відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків». Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.