Зеленський дав доручення негайно звільнити з посади одеського “воєнкома”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

“Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського “воєнкома” – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна”, – пише президент.

Володимир Зеленський також дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів у усіх регіонах України.

“Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті”, – пише Зеленський.