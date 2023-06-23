Суспільство

Зеленський дав доручення негайно звільнити з посади одеського “воєнкома”

23 Червня 2023 18:41
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армія, корупція, зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

“Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського “воєнкома” – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна”, – пише президент.

Володимир Зеленський також дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів у усіх регіонах України.

“Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті”, – пише Зеленський.


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