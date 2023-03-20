Захисники за добу знищили 700 окупантів і 5 танків

Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:
- особового складу – 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
- танків – 3 537 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 869 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 2 577 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 507 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 270 (+2) одиниць;
- літаків – 305 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1) одиниць;
- крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;
- кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 416 (+8) одиниць;
- спеціальна техніка – 265 (+3) одиниць.
Поділитися: