Суспільство

Захисники за добу знищили 700 окупантів і 5 танків

20 Березня 2023 08:15
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війна

Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків – 3 537 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6 869 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 577 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 507 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 270 (+2) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 416 (+8) одиниць;
  • спеціальна техніка – 265 (+3) одиниць.

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