За ніч Повітряні сили збили загалом 16 “Шахедів”

У ніч із 29 на 30 грудня Повітряні сили Збройних сил України знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

“У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”.

Загалом випущено 16 “Шахедів”, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені.