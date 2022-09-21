Суспільство

З психлікарні у Стрілечій на Харківщині евакуювали всіх пацієнтів

21 Вересня 2022 13:46
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З психіатричної лікарні у селі Стрілеча вдалося вивезти до Харкова понад 600 людей.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім пацієнтів, до Харкова з прикордонного села вивезли і медичний персонал.

“Більше 600 пацієнтів лікарні були вивезені до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих клініках. Також до Харкова з клініки у Стрілечій будуть вивезені ліки та продукти харчування”, — написав Синєгубов.

Евакуйовувати людей допомагали медики, рятувальники та волонтери “Червоного Хреста”.


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