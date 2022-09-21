З психлікарні у Стрілечій на Харківщині евакуювали всіх пацієнтів

З психіатричної лікарні у селі Стрілеча вдалося вивезти до Харкова понад 600 людей.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Крім пацієнтів, до Харкова з прикордонного села вивезли і медичний персонал.
“Більше 600 пацієнтів лікарні були вивезені до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих клініках. Також до Харкова з клініки у Стрілечій будуть вивезені ліки та продукти харчування”, — написав Синєгубов.
Евакуйовувати людей допомагали медики, рятувальники та волонтери “Червоного Хреста”.
Поділитися: