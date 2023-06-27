Суспільство

З наступного місяця змінюється порядок продажу препаратів в рамках програми “Доступні ліки”

27 Червня 2023 13:39
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ліки

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми “Доступні ліки”, відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Про це повідомляє Держлікслужба.

Норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.

“Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою “доступні ліки” відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми “Доступні ліки” продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії”, – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.


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