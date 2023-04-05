єТурнікет – харківські IT-шники створили соціальний проєкт оцінки якості турнікетів для військових

Турнікет — засіб, який надійшов від військових НАТО на зміну джутам, слугує для екстреної догоспітальної допомоги з тимчасовою зупинкою кровотечі шляхом колового перетискання кінцівки. Зазвичай це міцна стрічка, що має з одного боку липку самоклейку смужку, всередині — стропу, що допомагає їй затягуватися, зовні — паличку (вороток/важіль), а також пряжку, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета.

Кожен військовий Збройних сил України має бути укомплектований 2-а турнікетами.

Харківська ІТ-компанія WEBSPARK створила соціальний проєкт єТурнікет для допомоги військовим. Це двостороння платформа, яка єднає експертів з виробниками турнікетів, представленими на ринку. єТурнікет висвітлює як позитивні, так і негативні результати тестування з хронологією та критеріями, що відіграє важливу роль та дає можливість перевірки турнікета на справність.

Команда проєкту активно залучає військових експертів, медиків та виробників, які стануть частиною проєкту й допоможуть дати захисникам найкращий, функціональний та оптимальний за ціною варіант турнікета. Також командою єТурнікет розроблено програму тестування турнікетів українських виробників, за допомогою якої можливо перевірити їх продукцію в “польових” екстремальних умовах та при цьому допомогти захисникам України.

“Багато волонтерів намагаються допомогти нашим військовим: грошима, закупівлею, виробництвом і це авжеж добре, але не завжди така допомога може бути корисною. Турнікет — це не той випадок, де доречно експериментувати, використовувати неперевірене, тому ми вирішили реалізувати ресурс, який допоможе волонтерам та військовим отримати протестовану інформацію щодо якості турнікета, а виробникам — відносно дієвості їх продукту. Неякісний турнікет — гірше за його відсутність, тому що дає хибну надію”, – розповідає засновник та СЕО компанії WEBSPARK Євген Катрич.

Команда єТурнікета проаналізувала всю доступну інформацію в мережі та почала формувати власний рейтинг. З часом виявилось, що відповідних даних недостатньо, а ті, що є — швидко втрачають актуальність.

Важливо розуміти, що неякісний турнікет може не зупинити кровотечу, створити занадто низький тиск, або ж взагалі зламатись. Як результат — людина може втратити кінцівку або навіть стекти кров’ю.

Ось що про це сказав лікар-флеболог та судинний хірург Дмитро Андрощук: “Найгірше для медика — це коли він знає, що міг надати допомогу людині, але цей постраждалий вже був мертвим в момент потрапляння до його рук”.

У зв’язку з цим в компанії WEBSPARK побачили необхідність розробити платформу, яка б працювала та збирала актуальну дані про турнікети з тестуваннями в реальному часі, щоб мати можливість надавати протестовану інформацію від експертів щодо надійності та якості обраного турнікета.

Платформа єТурнікет дозволяє отримати інформацію щодо сертифікованості турнікета, чи проводилося тестування та побачити висновки від експертів (військових медиків, такмедиків), актуальну ціну, посилання на сайт виробника, рейтинг відповідного турнікета. Також можна шукати за назвою, країною виробництва, фільтрувати за сертифікацією CoTCCC та поділитися посиланням на турнікет в соціальних мережах.