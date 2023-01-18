Яка лазерна епіляція рук сама ефективна

На сьогоднішній день епіляція рук лазером – найкращий метод радикального видалення небажаного волосся. Цей спосіб застосовується в Україні довгі роки і встиг заслужити визнання багатьох жінок, сотні позитивних відгуків та розповідей. Але яка лазерна епіляція сама ефективна? Адже для цієї процедури використовують різноманітні типи спеціальних апаратів. Відповідно вони мають різну результативність та безпеку.

Механізм дії

Лазерна епіляція ґрунтується на принципі селективного фототермолізу: світлова енергія сфокусованого променю строго заданої довжини хвилі поглинається структурами, що містять певні хромофори, сильно нагріває та руйнує їх. При цьому сусідні тканини не ушкоджуються. Для цього застосовують такі види лазерних апаратів, що мають свої плюси та мінуси:

Александритовий (755нм) – максимально поглинається хромофорами меланіну, що ефективно впливає на поверхнево залягаючі цибулини. Підходить для усунення темних волосків. Результат видно з першого разу.

Діодний (810нм) – впливає на меланін, проникає глибше, руйнуючи волосся та запаюючи частину судин, що живлять фолікул. Потрібно більше сеансів, ніж на Олександритовому лазері, а волосяні стрижні випадають поступово протягом кількох днів.

Неодимовий (1064нм) – діє на глибоко залягаючі судини, що забезпечують кровопостачання фолікула. В результаті останній атрофується, і волосяне зростання припиняється.

Тріо-кластерний (755, 810 і 1064 нм) – працюючи у трьох хвильових діапазонах, справляється з усіма типами волосся та безпечний на будь-якій шкірі.

Гібридна 3Д епіляція поєднала переваги більш ранніх розробок і стала самою ефективною у світі. У зоні рук шкіряна поверхня особливо ніжна, чутлива, а активний ріст волосистості обумовлений гормональним впливом. Комбінація хвиль із різною довжиною дбайливо, але результативно видаляє волоски, впливаючи на необхідну глибину. Мережа центрів ЕпіЛазер у Києві запрошує особисто оцінити можливості гібридної лазерної епіляції рук на https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-ruk/.

Переваги

Сучасне 3D обладнання має безліч переваг:

Підходить всім – видаляє будь-яке волосся (тонке та щільне, світле та темне) на шкірі I-VI фототипу з високою ефективністю. Може застосовуватися взимку та влітку, до та після засмаги.

Добре переноситься пацієнтками без застосування анестетиків – безболісний комфорт забезпечує охолодний наконечник із сапфірового скла.

Має мінімум протипоказань. Вже за 3-5 днів дозволено засмагати, купатися, проводити інші косметичні послуги.

Результат

3Д лазерна епіляція рук ефективний спосіб позбавлення небажаної рослинності в досить видимій області рук. Після походу в салон шкіра надовго набуває гладенького, охайного вигляду без подразнень, зайвої сухості. Жінка почувається привабливішою, впевненою, що позитивно відбивається на особистому житті.

Після епіляції максимальний ефект видно через 2-3 тижні, коли остаточно атрофується коріння. Оскільки випромінювання діє на цибулини в активній фазі (їх 10-30%), для позбавлення зайвої рослинності знадобиться курс від 3-4 сеансів з інтервалом 3-5 тижнів. Надалі для підтримки ефекту потрібно ходити в салон 1-2 рази на рік, щоб видаляти корені, що регенеруються та відновлюються.

Вартість процедури залежить від площі обробки. Можна виконати лазерну епіляцію повністю рук або заощадити, і вибрати зону до ліктів – кисті. Загальна вартість залежить від кількості необхідних візитів до салону, що визначаються під час курсу. Лазерна епіляція рук – це красиво та привабливо! Детальніше дізнатися про ефективну 3D технологію та записатися на консультацію можна на сайті epilaser.com.ua. Тут постійно проводять акції та дарують приємні знижки.