Під час війни українці змогли порівняти якість закордонних та українських поштових сервісів і прийшли до висновку, що наші служби виконують свою роботу просто бездоганно. Сучасна «Нова пошта» побила всі рекорди швидкості, а лояльна до клієнтів «Укрпошта» була завжди поруч – в горі й радості, з пенсіями й виплатами. Наявність поштоматів робить отримання посилок легким і швидким.

Поштомати – новітній спосіб отримання посилок

Автоматичні термінали для отримання і відправки посилок дозволяють уникнути черг. Поштоматом можна скористатися в зручний для вас час. Їх встановлюють біля багатоповерхівок, в магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бізнес-центрах. Термінали мають:

«Нова пошта» – 9917 поштоматів у 380 населених пунктах, працюють тільки на отримання.;

Meest – 1200 поштоматів в Україні, посилки можна отримувати й відправляти;

Інтернет-магазин ROZETKA – 52 поштомати у Києві, встановлюють поряд з метро;

«Укрпошта» – поштомати у 30 відділеннях Києва.

Якщо хочете скористуватися автоматичним терміналом, то при оформленні доставки вкажіть номер найближчого поштомата. Коли посилка буде в поштоматі, вам надійде повідомлення. Перед отриманням потрібно сплатити за послугу за допомогою мобільного застосунку або на сайті компанії.

Як забрати посилку з поштомату? Щоб відкрити комірку, користувач має прийти до поштомата зі смартфоном і ввімкнути Bluetooth. За допомогою чат-бота відбувається під’єднання до термінала, і тоді система сама відкриє потрібну комірку. Якщо у вас немає мобільного застосунку, тоді слід ввести код, який прийшов у сповіщенні. Після отримання посилки, позначте це в застосунку. Порожню комірку потрібно закрити. Посилка в поштоматі зберігається 3 дні.

Доставка посилок за кордон

Війна внесла багато змін в наше життя, але поштове міжнародне сполучення працювало й працює на високому рівні. Посилки за кордон відправляють за допомогою «Укрпошти», «Нової пошти» та Meest. Відправлення йдуть зі Львова до Польщі, а звідти посилки доставляють в інші країни. З Україною співпрацюють авіалінії – Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM та Turkish Airlines.

Доставка за кордон здійснюється з будь-якого відділення. Якщо посилку відсилаєте з «Нової пошти», рекомендуємо уточнювати можливості відділення. Не всюди беруть об’ємні посилки, є обмеження по вазі та габаритам. Meest теж приймає посилки до країн ЄС з обмеженнями – вагою до 30 кг, з максимальними розмірами до 120×60×60 см, зі страховою вартістю до 44 євро.

Відстежувати посилки з України за кордон можна на сторінці трекінгу на сайті «Укрпошти», «Нової пошти», Meest, мобільного застосунку, чат-бота у вайбер тощо.